«Спартак» — «Крылья Советов»: гости выигрывают после первого тайма
«Спартак» после первого тайма дома проигрывает «Крыльям Советов» в матче 9-го тура РПЛ — 0:1.
Единственный гол на 6-й минуте забил форвард самарцев Владимир Игнатенко.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|23
|16
|4
|3
|48-16
|52
|
2
|Зенит
|23
|15
|6
|2
|43-16
|51
|
3
|Локомотив
|23
|12
|8
|3
|49-32
|44
|
4
|Балтика
|23
|11
|10
|2
|32-11
|43
|
5
|ЦСКА
|23
|13
|3
|7
|36-25
|42
|
6
|Спартак
|23
|12
|5
|6
|37-31
|41
|
7
|Динамо
|23
|8
|7
|8
|40-33
|31
|
8
|Рубин
|22
|8
|6
|8
|22-25
|30
|
9
|Ахмат
|23
|8
|6
|9
|27-29
|30
|
10
|Ростов
|23
|6
|7
|10
|18-25
|25
|
11
|Акрон
|23
|5
|7
|11
|28-40
|22
|
12
|Динамо Мх
|23
|5
|7
|11
|14-29
|22
|
13
|Кр. Советов
|23
|5
|6
|12
|23-42
|21
|
14
|Пари НН
|23
|6
|2
|15
|18-37
|20
|
15
|Оренбург
|23
|4
|7
|12
|24-36
|19
|
16
|Сочи
|22
|2
|3
|17
|20-52
|9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|4.04
|13:00
|Акрон – ЦСКА
|1 : 2
|4.04
|15:15
|Зенит – Кр. Советов
|2 : 1
|4.04
|17:30
|Динамо – Оренбург
|3 : 3
|4.04
|19:45
|Ахмат – Краснодар
|0 : 1
|5.04
|14:00
|Пари НН – Ростов
|0 : 1
|5.04
|16:30
|Динамо Мх – Балтика
|2 : 2
|5.04
|19:30
|Спартак – Локомотив
|2 : 1
|6.04
|19:30
|Сочи – Рубин
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|12
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|9
|
|
Хуан Хосе Касерес
Динамо
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Силва Лима Исмаэл
Ахмат
|21
|1
|4
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|21
|1
|2
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|21
|1
|2
