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«Спартак» разгромил «Химки» и одержал победу на товарищеском турнире

21:49
18 июля. Москва. «Спартак» — «Химки» — 5:1. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
18 июля. Москва. «Спартак» — «Химки» — 5:1. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Спартак» разгромил «Химки» в матче товарищеского турнира Кубок Матч Премьер. Московский клуб забил в ворота соперника пять мячей — 5:1.

В первом тайме отличились Самюэль Жиго, Александр Соболев и Джордан Ларссон. Во втором тайме голами отметились Илья Кутепов и Георгий Мелкадзе.

Гол престижа в составе «Химок» в самой концовке встречи забил Егор Данилкин.

Красно-белые выиграли все три матча на турнире, каждый раз громя соперника с разницей в четыре мяча. Московский клуб выиграл все матчи с общим счетом 13:1.

Россия. Кубок Матч Премьер

«Спартак» — «Химки» — 5:1 (3:0)

Голы: Жиго, 10 (1:0). Соболев, 21 (2:0). Боженов, 29 — в свои ворота (3:0). Кутепов, 66 (4:0). Мелкадзе, 74 (5:0). Данилкин, 89 (5:1).

«Спартак»: Максименко, Рассказов (Ещенко, 70), Жиго (Кутепов, 46), Джикия (Гапонов, 70), Айртон (Ломовицкий, 46), Зобнин (Крал, 62), Умяров (Хендрикс, 46), Мозес (Бакаев, 46), Промес (Мирзов, 62), Соболев (Игнатов, 63), Ларссон (Мелкадзе, 63).

«Химки»: Лантратов, Набиуллин, Данилкин, Боженов, Идову, Тихонов (Соколов, 46), Глушаков, Камышев, Кухарчук (Алиев, 73), Сабович (Корян, 46), Себай (Садыгов, 84).

Предупреждения: Жиго, 35. Себай, 40. Игнатов, 68. Ломовицкий, 70.

Судья: Амелин (Тула).

18 июля. Москва. Стадион «Открытие Банк Арена».

Спартак — Химки

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Иван Шитик все материалы автора

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