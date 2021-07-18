«Спартак» — «Химки»: Мелкадзе забил пятый мяч красно-белых в матче
21:33
Нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе отличился во втором тайме товарищеского матча против «Химок». Красно-белые громят соперника со счетом 5:0.
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