«Спартак» — «Химки»: все голы матча
«Спартак» принимает «Химки» в рамках товарищеского турнира.
10-я минута. Жиго — 1:0
21-я минута. Соболев — 2:0
Смотрим гол Соболева пяткой. Голевая от Глушакова — тоже блеск ??? pic.twitter.com/jCFU57F0SI— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 18, 2021
29-я минута. Боженов — в свои ворота — 3:0
?? Срочно покажите это чудо от Ларссона вообще всем ???— Матч ТВ (@MatchTV) July 18, 2021
Как Джордан так закрутил? КАК? Просто гений ? pic.twitter.com/QXGMWObqzG
66-я минута. Кутепов — 4:0
74-я минута. Мелкадзе — 5:0
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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