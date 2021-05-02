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«Спартак» — фаворит лигочемпионской гонки. Расклады после золотого матча РПЛ

21:30
Нападающие «Спартака» Джордан Ларссон и Александр Соболев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Нападающие «Спартака» Джордан Ларссон и Александр Соболев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Зенит» в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ разгромил «Локомотив» (6:1) и гарантировал себе третье подряд золото чемпионата России.

Главная интрига оставшихся туров чемпионата: кто займет второе место. После матча в Санкт-Петербурге фаворитом гонки за Лигу чемпионов стал «Спартак», которому в понедельник предстоит сыграть в Туле.

Команда Доменико Тедеско займет второе место, если:

— выиграет три оставшихся матча;

— дважды победит и сыграет вничью, а «Локо» не сможет одержать две победы. При равенстве очков у двух московских команд выше по результатам личных встреч будут железнодорожники (1:2, 2:0);

— наберет пять очков; «Локо» ни разу не победит, а «Рубин» и «Сочи» потеряют очки. При равенстве очков казанцы будут выше «Спартака» по числу побед, а «Сочи» по личным встречам (2:2, 1:0);

— наберет четыре очка, «Локо» один матч проиграет, а в другом не победит, а «Рубин» и «Сочи» хоть раз потеряют очки;

— победит и дважды проиграет, «Локо» дважды уступит, а «Рубин» и «Сочи» наберут не более трех очков.

Верхняя половина турнирной таблицы чемпионата-2020/21

И

В

Н

П

М

О

1. Зенит

28

18

7

3

71-25

61

2. Локомотив

28

16

4

8

44-35

52

3. Спартак

27

15

5

7

50-33

50

4. Рубин

28

15

4

9

37-30

49

5. Сочи

28

14

7

7

47-32

49

6. ЦСКА

28

14

5

9

46-29

47

7. Динамо

28

14

4

10

41-31

46

8. Химки

28

13

5

10

34-37

44

Оставшиеся матчи команд верхней части турнирной таблицы
«Зенит»: Уфа (г), Тамбов (г).
«Локомотив»: Динамо (д), Урал (д).
«Спартак»: Арсенал (г), Химки (д), Ахмат (г)
«Рубин»: Арсенал (г), Ротор (д).
«Сочи»: Ротор (д), Химки (г).
ЦСКА: Краснодар (д), Динамо (г).
«Динамо»: Локомотив (г), ЦСКА (д).
«Химки»: Спартак (г), Сочи (д).

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры