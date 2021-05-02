«Спартак» — фаворит лигочемпионской гонки. Расклады после золотого матча РПЛ
«Зенит» в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ разгромил «Локомотив» (6:1) и гарантировал себе третье подряд золото чемпионата России.
Главная интрига оставшихся туров чемпионата: кто займет второе место. После матча в Санкт-Петербурге фаворитом гонки за Лигу чемпионов стал «Спартак», которому в понедельник предстоит сыграть в Туле.
Команда Доменико Тедеско займет второе место, если:
— выиграет три оставшихся матча;
— дважды победит и сыграет вничью, а «Локо» не сможет одержать две победы. При равенстве очков у двух московских команд выше по результатам личных встреч будут железнодорожники (1:2, 2:0);
— наберет пять очков; «Локо» ни разу не победит, а «Рубин» и «Сочи» потеряют очки. При равенстве очков казанцы будут выше «Спартака» по числу побед, а «Сочи» по личным встречам (2:2, 1:0);
— наберет четыре очка, «Локо» один матч проиграет, а в другом не победит, а «Рубин» и «Сочи» хоть раз потеряют очки;
— победит и дважды проиграет, «Локо» дважды уступит, а «Рубин» и «Сочи» наберут не более трех очков.
Верхняя половина турнирной таблицы чемпионата-2020/21
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Зенит
|
28
|
18
|
7
|
3
|
71-25
|
61
|
2. Локомотив
|
28
|
16
|
4
|
8
|
44-35
|
52
|
3. Спартак
|
27
|
15
|
5
|
7
|
50-33
|
50
|
4. Рубин
|
28
|
15
|
4
|
9
|
37-30
|
49
|
5. Сочи
|
28
|
14
|
7
|
7
|
47-32
|
49
|
6. ЦСКА
|
28
|
14
|
5
|
9
|
46-29
|
47
|
7. Динамо
|
28
|
14
|
4
|
10
|
41-31
|
46
|
8. Химки
|
28
|
13
|
5
|
10
|
34-37
|
44
Оставшиеся матчи команд верхней части турнирной таблицы
«Зенит»: Уфа (г), Тамбов (г).
«Локомотив»: Динамо (д), Урал (д).
«Спартак»: Арсенал (г), Химки (д), Ахмат (г)
«Рубин»: Арсенал (г), Ротор (д).
«Сочи»: Ротор (д), Химки (г).
ЦСКА: Краснодар (д), Динамо (г).
«Динамо»: Локомотив (г), ЦСКА (д).
«Химки»: Спартак (г), Сочи (д).
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