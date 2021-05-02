«Зенит» в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ разгромил «Локомотив» (6:1) и гарантировал себе третье подряд золото чемпионата России.

Главная интрига оставшихся туров чемпионата: кто займет второе место. После матча в Санкт-Петербурге фаворитом гонки за Лигу чемпионов стал «Спартак», которому в понедельник предстоит сыграть в Туле.

Команда Доменико Тедеско займет второе место, если:

— выиграет три оставшихся матча;

— дважды победит и сыграет вничью, а «Локо» не сможет одержать две победы. При равенстве очков у двух московских команд выше по результатам личных встреч будут железнодорожники (1:2, 2:0);

— наберет пять очков; «Локо» ни разу не победит, а «Рубин» и «Сочи» потеряют очки. При равенстве очков казанцы будут выше «Спартака» по числу побед, а «Сочи» по личным встречам (2:2, 1:0);

— наберет четыре очка, «Локо» один матч проиграет, а в другом не победит, а «Рубин» и «Сочи» хоть раз потеряют очки;

— победит и дважды проиграет, «Локо» дважды уступит, а «Рубин» и «Сочи» наберут не более трех очков.

Верхняя половина турнирной таблицы чемпионата-2020/21

И В Н П М О 1. Зенит 28 18 7 3 71-25 61 2. Локомотив 28 16 4 8 44-35 52 3. Спартак 27 15 5 7 50-33 50 4. Рубин 28 15 4 9 37-30 49 5. Сочи 28 14 7 7 47-32 49 6. ЦСКА 28 14 5 9 46-29 47 7. Динамо 28 14 4 10 41-31 46 8. Химки 28 13 5 10 34-37 44

Оставшиеся матчи команд верхней части турнирной таблицы

«Зенит»: Уфа (г), Тамбов (г).

«Локомотив»: Динамо (д), Урал (д).

«Спартак»: Арсенал (г), Химки (д), Ахмат (г)

«Рубин»: Арсенал (г), Ротор (д).

«Сочи»: Ротор (д), Химки (г).

ЦСКА: Краснодар (д), Динамо (г).

«Динамо»: Локомотив (г), ЦСКА (д).

«Химки»: Спартак (г), Сочи (д).