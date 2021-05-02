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Оздоев: «Самые сильные эмоции были после первого чемпионства»

21:30
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Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев поделился эмоциями после победы над «Локомотивом» в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России. Эта победа позволила «Зениту» досрочно выиграть чемпионат страны.

«Самые сильные эмоции были после первого чемпионства. А сейчас... Да, приятно. Очень тяжелый год был. Через несколько дней только поймем, чего добились.

Команда держит уровень и подтверждает это каждый год. Чтобы играть в Европе, нужно становиться чемпионами. Надеюсь, что еврокубки сложатся лучше в следующем сезоне.

Команда-династия? Парни понимали, что это самый важный матч. Чемпионат был долгий. Каждый игрок выкладывался на сто процентов», — заявил Оздоев в эфире «Матч Премьер».

Петербургский клуб ранее выигрывал трофей в 2007, 2010, 2012, 2015, 2019 и 2020 годах.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры