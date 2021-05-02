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«Зенит» побил невероятный рекорд «Спартака»-1993

21:28
2 мая. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Локомотив» — 6:1. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
2 мая. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Локомотив» — 6:1. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В домашних матчах чемпионата-2020/21 футболисты «Зенита», разгромившие в 28-м туре «Локомотив» (6:1), забили 53 гола, установив рекорд высшего российского дивизиона.

Предыдущее достижение принадлежало «Спартаку» Олега Романцева, который в сезоне-1993 выиграл 14 из 17 домашних матчей, отправив в ворота соперников 52 мяча.

Команды, которые больше всего забили в домашних матчах чемпионата России:

Сезон

Команда

Тренеры

Матчи

Победы

Мячи

2020/21

Зенит

Сергей Семак

15

13

53-13

1993

Спартак

Олег Романцев

17

14

52-6

1995

Спартак

Олег Романцев

15

12

49-13

1993

Динамо

Валерий Газзаев, Адамас Голодец

17

11

47-16

1996

Алания

Валерий Газзаев

17

15

44-15

1993

Ротор

Владимир Сальков

17

15

41-12

1997

Спартак

Олег Романцев

17

14

41-13

2011/12

Зенит

Лучано Спаллетти

22

12

41-12

2011/12

Динамо

Миодраг Божович, Сергей Силкин

22

12

41-26

1999

Спартак

Олег Романцев

15

12

39-9

2014/15

ЦСКА

Леонид Слуцкий

15

11

39-9

(Кирилл Бурдаков)

Зенит — Локомотив

 

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