«Зенит» побил невероятный рекорд «Спартака»-1993

В домашних матчах чемпионата-2020/21 футболисты «Зенита», разгромившие в 28-м туре «Локомотив» (6:1), забили 53 гола, установив рекорд высшего российского дивизиона.

Предыдущее достижение принадлежало «Спартаку» Олега Романцева, который в сезоне-1993 выиграл 14 из 17 домашних матчей, отправив в ворота соперников 52 мяча.

Команды, которые больше всего забили в домашних матчах чемпионата России:

Сезон Команда Тренеры Матчи Победы Мячи 2020/21 Зенит Сергей Семак 15 13 53-13 1993 Спартак Олег Романцев 17 14 52-6 1995 Спартак Олег Романцев 15 12 49-13 1993 Динамо Валерий Газзаев, Адамас Голодец 17 11 47-16 1996 Алания Валерий Газзаев 17 15 44-15 1993 Ротор Владимир Сальков 17 15 41-12 1997 Спартак Олег Романцев 17 14 41-13 2011/12 Зенит Лучано Спаллетти 22 12 41-12 2011/12 Динамо Миодраг Божович, Сергей Силкин 22 12 41-26 1999 Спартак Олег Романцев 15 12 39-9 2014/15 ЦСКА Леонид Слуцкий 15 11 39-9

(Кирилл Бурдаков)