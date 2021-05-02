«Зенит» побил невероятный рекорд «Спартака»-1993
В домашних матчах чемпионата-2020/21 футболисты «Зенита», разгромившие в 28-м туре «Локомотив» (6:1), забили 53 гола, установив рекорд высшего российского дивизиона.
Предыдущее достижение принадлежало «Спартаку» Олега Романцева, который в сезоне-1993 выиграл 14 из 17 домашних матчей, отправив в ворота соперников 52 мяча.
Команды, которые больше всего забили в домашних матчах чемпионата России:
|
Сезон
|
Команда
|
Тренеры
|
Матчи
|
Победы
|
Мячи
|
2020/21
|
Зенит
|
Сергей Семак
|
15
|
13
|
53-13
|
1993
|
Спартак
|
Олег Романцев
|
17
|
14
|
52-6
|
1995
|
Спартак
|
Олег Романцев
|
15
|
12
|
49-13
|
1993
|
Динамо
|
Валерий Газзаев, Адамас Голодец
|
17
|
11
|
47-16
|
1996
|
Алания
|
Валерий Газзаев
|
17
|
15
|
44-15
|
1993
|
Ротор
|
Владимир Сальков
|
17
|
15
|
41-12
|
1997
|
Спартак
|
Олег Романцев
|
17
|
14
|
41-13
|
2011/12
|
Зенит
|
Лучано Спаллетти
|
22
|
12
|
41-12
|
2011/12
|
Динамо
|
Миодраг Божович, Сергей Силкин
|
22
|
12
|
41-26
|
1999
|
Спартак
|
Олег Романцев
|
15
|
12
|
39-9
|
2014/15
|
ЦСКА
|
Леонид Слуцкий
|
15
|
11
|
39-9
(Кирилл Бурдаков)
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