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Судейство

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«Спартак» — «Динамо»: судья ошибочно назначил пенальти в пользу красно-белых. Зобнин упал сам

Александр Бобров
Шеф-редактор
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«Спартак» — «Динамо».
«Спартак» — «Динамо».
«Спартак» — «Динамо».
«Спартак» — «Динамо».
«Спартак» — «Динамо».
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На 84-й минуте матча 22-го тура чемпионата России «Спартак» — «Динамо» (3:3) арбитр Сергей Иванов ошибочно наказал бело-голубых пенальти. Судья решил, что после розыгрыша углового удара причиной падения Романа Зобнина стали действия Элиэзера Дасы.

«Спартак» — «Динамо».
«Спартак» — «Динамо».

Видеоповторы свидетельствуют, что судья, внимательно следивший за единоборством, оценил его неверно. Зобнин начал движение еще до ввода мяча в игру, затем он почувствовал, когда Даса коснулся его рукой, и упал.

Упал не из-за действий динамовца, а по собственному желанию. Но Иванов решил иначе. Причем он сделал это дважды: во второй раз — после вмешательства видеоарбитра Владислава Безбородова и непродолжительного просмотра видеозаписи на мониторе.

К сожалению, ошибка рефери повлияла на исход матча.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
08 апр, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
3:3
Динамо

Роман Зобнин
Сергей Иванов (судья)
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
157
173
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И В Н П +/- О
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 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
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 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
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 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
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 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
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 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
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