Президент РПЛ Алаев: «Реформа РПЛ? Сперва нужно подвести итоги Кубка России»
Президент РПЛ Александр Алаев высказался о возможной реформе лиги.
— Реформа РПЛ? Сперва нужно подвести итоги Кубка России. В нестандартной ситуации изменения возможны, — сказал Алаев.
— На прошлой неделе вы говорили, что рассматривается возможная реформа Суперкубка. Общались ли с клубами? Какая у них позиция?
— Еще не общались. Предстоит общее собрание, там обсудим. Я это предложил как идею. С клубами и с коллегами из РФС обсудим. Как я уже говорил, в этом году положение принято. Матч состоится перед началом сезона, когда мы определимся со стартом. На следующий период, мне кажется, это точно стоит обсудить. Пока не предлагаю каких-то революций, реформ. Подумать стоит. Тем более, кажется, что это такой сейчас тренд в еврейском футболе. Мы все хотим больше матчей с такой вывеской. Не стоит забывать про экономику.
— Вы не думает о реформе в чемпионате, учитывая, что команды из середины таблицы играют не за что?
— Я всегда за нововведения, но решающее слово за клубами. Мы будем обсуждать различные форматы. Надо подвести итогов кубка, как мы будем в следующем году играть. Понятно, что в нестандартной ситуации любые изменения возможны. Пока держимся в классическом формате.
Ранее появилась информация о том, что в РПЛ могут ужесточить лимит на легионеров. В данный момент клубы могут включать в заявку 13 иностранцев, на поле могут одновременно находиться только 8 из них.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|21
|13
|5
|3
|38-28
|44
|
3
|Спартак
|22
|12
|6
|4
|48-27
|42
|
4
|ЦСКА
|21
|11
|5
|5
|37-20
|38
|
5
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|
6
|Динамо
|22
|10
|6
|6
|39-29
|36
|
7
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|
8
|Краснодар
|21
|9
|5
|7
|44-35
|32
|
9
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
10
|Урал
|22
|7
|4
|11
|24-35
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|21
|5
|6
|10
|21-32
|21
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|21
|3
|4
|14
|19-47
|13
|
16
|Торпедо
|22
|3
|4
|15
|15-35
|13
|8.04
|14:00
|
Торпедо – Факел
|2 : 0
|8.04
|16:30
|
Ахмат – Урал
|2 : 0
|8.04
|19:30
|
Спартак – Динамо
|3 : 3
|9.04
|14:00
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|9.04
|16:30
|
ЦСКА – Химки
|- : -
|9.04
|19:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|9.04
|20:00
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|10.04
|17:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4