Гафин: «Об итогах работы Йокановича в «Динамо» будем говорить в конце сезона»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о работе главного тренера бело-голубых Славиши Йокановича.

— Об итогах работы Йокановича будем говорить в конце сезона. Перед командой стоит задача попасть в тройку, — сказал Гафин.

— От чего зависит продление контракта с Йокановичем?

— От успешности его работы. Мы не должны раскрывать то, что прописано в контрактах у наших сотрудников.

— На данный момент есть шансы выполнить это?

— Нужно от игры к игре показывать результат, зарабатывать очки, тогда все будет хорошо.

— На сколько успешен результат сейчас для Йокановича?

— Об успешности мы можем говорить по окончании сезона. Сейчас это преждевремнно.

— Какая цель на оставщуюся часть сезона?

— Попасть в тройку.

Славиша Йоканович возглавляет «Динамо» с июня 2022 года. Контракт 54-летнего серба с московским клубом действует до конца сезона-2022/23.

«Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 22 матчах.