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Гафин: «Об итогах работы Йокановича в «Динамо» будем говорить в конце сезона»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о работе главного тренера бело-голубых Славиши Йокановича.

— Об итогах работы Йокановича будем говорить в конце сезона. Перед командой стоит задача попасть в тройку, — сказал Гафин.

— От чего зависит продление контракта с Йокановичем?

— От успешности его работы. Мы не должны раскрывать то, что прописано в контрактах у наших сотрудников.

— На данный момент есть шансы выполнить это?

— Нужно от игры к игре показывать результат, зарабатывать очки, тогда все будет хорошо.

— На сколько успешен результат сейчас для Йокановича?

— Об успешности мы можем говорить по окончании сезона. Сейчас это преждевремнно.

— Какая цель на оставщуюся часть сезона?

— Попасть в тройку.

Славиша Йоканович возглавляет «Динамо» с июня 2022 года. Контракт 54-летнего серба с московским клубом действует до конца сезона-2022/23.

«Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 22 матчах.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
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  • Сергей Викторович Русских

    бред...игры нет у динамо от слова совсем...тройка чего)))) ивалидов....

    08.04.2023

  • чигр

    гафин а сейчас что не видно нам 3ки не видать как своих ушей разве что в зеркале лучше сказал бы что неустойку платить жалко за свои же ошибки взяли не поймешь кого а расписали к 100ю клуба

    08.04.2023

  • ДинМиха

    Фантазер. В какую тройку не уточнил, в верхнюю или нижнюю. С такой игрой мы уже 3 место упустили, нужно менять тренера и админресурс , брать новых и готовится к следующему сезону. Этот сезон руководство считаю полностью провалило...не команда, а руководство с его решениями.

    08.04.2023

    • «Спартак» — «Динамо»: судья ошибочно назначил пенальти в пользу красно-белых. Зобнин упал сам

    Гафин: «Может, нам последовать примеру «Спартака», позвать судей, чтобы они научили правильно падать в штрафной»
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    		 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
    2
    		 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
    3
    		 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
    4
    		 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
    5
    		 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
    6
    		 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
    7
    		 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
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    		 Урал 22 7 4 11 24-35 25
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