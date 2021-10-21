ЦСКА обсудил с фанатами видео тиктокерши, танцевавшей тверк на «ВЭБ Арене»

Фанаты ЦСКА встретились с руководством клуба для обсуждения ситуации с приглашением на «ВЭБ Арену» тиктокеров из XO Team House.

«Болельщиками было высказано мнение о недопустимости съемки и публикации контента, который дискредитирует бренд ЦСКА и домашнюю арену клуба, что вызвало единогласную поддержку всех сторон, участвовавших во встрече.

ПФК ЦСКА сожалеет о произошедшем и сделает все возможное, чтобы исключить подобные инциденты в будущем», — говорится в сообщении на сайте Red-Blue World.

Напомним, что после посещения стадиона тиктокерша Настя Bad Barbie опубликовала в соцсетях видео, где она танцует тверк, лежа на газоне в форме ЦСКА.