ЦСКА обсудил с фанатами видео тиктокерши, танцевавшей тверк на «ВЭБ Арене»
Фанаты ЦСКА встретились с руководством клуба для обсуждения ситуации с приглашением на «ВЭБ Арену» тиктокеров из XO Team House.
«Болельщиками было высказано мнение о недопустимости съемки и публикации контента, который дискредитирует бренд ЦСКА и домашнюю арену клуба, что вызвало единогласную поддержку всех сторон, участвовавших во встрече.
ПФК ЦСКА сожалеет о произошедшем и сделает все возможное, чтобы исключить подобные инциденты в будущем», — говорится в сообщении на сайте Red-Blue World.
Напомним, что после посещения стадиона тиктокерша Настя Bad Barbie опубликовала в соцсетях видео, где она танцует тверк, лежа на газоне в форме ЦСКА.
Дополнительная информация:
https://rbworld.org/news_categories/fanaty/news/sostoyalas-vstrecha-aktiva-fanatskogo-dvizheniya-s-rukovodstvom-pfk-tsska
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