«Спартак» — «Динамо»: прогноз Алекандра Самедова на матч РПЛ 21 ноября
Бывший полузащитник «Спартака» и «Динамо» Александр Самедов поделился ожиданиями от предстоящего дерби между красно-белыми и бело-голубыми в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ. Игра пройдет 21 ноября, начало — в 19.00 (мск).
— Это дерби, фаворитов здесь нет, — сказал Самедов «СЭ». — Команды идут рядом в турнирной таблице, поэтому обе мотивированы на победу. Это принципиальный матч. Да, у «Спартака» игроки уезжали в сборную, а у «Динамо» дисквалификации и травмы, но это часть футбола: всегда кто-то травмирован или кто-то отсутствует. В таких командах есть футболисты, которые могут заменить, помочь — для этого и существует ротация. Я считаю, что шансы сегодня равные. (Кристина Врабий)
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Динамо»
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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