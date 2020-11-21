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«Спартак» — «Динамо»: прогноз Алекандра Самедова на матч РПЛ 21 ноября

16:10
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Бывший полузащитник «Спартака» и «Динамо» Александр Самедов поделился ожиданиями от предстоящего дерби между красно-белыми и бело-голубыми в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ. Игра пройдет 21 ноября, начало — в 19.00 (мск).

— Это дерби, фаворитов здесь нет, — сказал Самедов «СЭ». — Команды идут рядом в турнирной таблице, поэтому обе мотивированы на победу. Это принципиальный матч. Да, у «Спартака» игроки уезжали в сборную, а у «Динамо» дисквалификации и травмы, но это часть футбола: всегда кто-то травмирован или кто-то отсутствует. В таких командах есть футболисты, которые могут заменить, помочь — для этого и существует ротация. Я считаю, что шансы сегодня равные. (Кристина Врабий)

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Динамо»

Спартак — Динамо

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