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Судейство

11 апреля 2025, 21:47

«Спартак» — «Динамо» Мх: Мешков зря наказал гостей пенальти

Александр Бобров
Шеф-редактор
Игровой эпизод матча «Спартак» — «Динамо» Махачкала (1:2).
Фото Скриншот трансляции

На 83-й минуте матча 24-го тура чемпионата России «Спартак» — «Динамо» Мх (1:2) судья Виталий Мешков не назначил пенальти в ворота махачкалинцев после контакта мяча с левой рукой Ильи Кирша. Он произошел в площади ворот — красно-белые моментально стали требовать наказать защитника 11-метровым. Спустя некоторое время первоначальное решение арбитра было изменено.

В 85-й раз в чемпионате России-2024/25 видеоассистенты вмешались в действия рефери. ВАР Евгений Буланов и АВАР Сергей Иванов провели проверку и предложили Мешкову посмотреть видеоповтор. Судья, который изначально находился далеко от Кирша, после просмотра повтора на мониторе у поля (ОФР) объявил об изменении решения и назначении пенальти в пользу «Спартака».

Фото Скриншот трансляции

Арбитр решил, что контакт мяча с рукой Кирша получился наказуемым. Хотя это решение очень спорное. Разве такое положение руки сделало тело игрока неестественно больше, разве она была отставлена или задрана, находилась в неестественном положении или шла к мячу?

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ФК Динамо (Махачкала)
ФК Спартак (Москва)
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«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
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«Родина» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
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«Акрон» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
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«Краснодар» — «Факел»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Факел»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
13
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
14
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
15
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
16
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх 3 : 1
9.08 17:00 Зенит – Родина 1 : 2
9.08 20:00 Спартак – Краснодар 1 : 2
9.08 20:30 Рубин – Оренбург 1 : 1
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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