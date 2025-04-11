«Спартак» — «Динамо» Мх: Мешков зря наказал гостей пенальти

На 83-й минуте матча 24-го тура чемпионата России «Спартак» — «Динамо» Мх (1:2) судья Виталий Мешков не назначил пенальти в ворота махачкалинцев после контакта мяча с левой рукой Ильи Кирша. Он произошел в площади ворот — красно-белые моментально стали требовать наказать защитника 11-метровым. Спустя некоторое время первоначальное решение арбитра было изменено.

В 85-й раз в чемпионате России-2024/25 видеоассистенты вмешались в действия рефери. ВАР Евгений Буланов и АВАР Сергей Иванов провели проверку и предложили Мешкову посмотреть видеоповтор. Судья, который изначально находился далеко от Кирша, после просмотра повтора на мониторе у поля (ОФР) объявил об изменении решения и назначении пенальти в пользу «Спартака».

Фото Скриншот трансляции

Арбитр решил, что контакт мяча с рукой Кирша получился наказуемым. Хотя это решение очень спорное. Разве такое положение руки сделало тело игрока неестественно больше, разве она была отставлена или задрана, находилась в неестественном положении или шла к мячу?