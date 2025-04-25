Буше — о вылете «Авангарда» из Кубка Гагарина: «Не хватило совсем чуть-чуть. Ребята, горжусь вами!»
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше заявил, что гордится выступлением команды в плей-офф КХЛ. По его словам, игроки сумели проявить характер, когда в них никто не верил.
В серии второго раунда Кубка Гагарина омичи уступили «Локомотиву» со счетом 3-4 и завершили выступление в турнире.
«Больно, обидно. Но вот полная картина: в какой-то момент мы были далеки даже от выхода в плей-офф. Наша команда боролась и вернулась в гонку за место в розыгрыше кубка. Вы бились изо всех сил. В первом же раунде мы встретились с чемпионами прошлого сезона. А затем попали на команду, которая строится вот уже четыре года. Предполагалось, что их вообще нельзя победить. В седьмом матче отставание в счете было 0:2, нас уже похоронили... И все равно мы сумели отыграться. Не хватило совсем чуть-чуть. Ребята, я так впечатлен! Горжусь вами!» — сказал Буше в раздевалке команды после матча.
53-летний канадец возглавил «Авангард» в ноябре 2024 года. Ранее «СЭ» стало известно, что омский клуб договорился о продлении действующего контракта с Буше еще на год.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|49
|19
|102
|2
|Динамо М
|68
|42
|26
|89
|3
|Спартак
|68
|39
|29
|87
|4
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|86
|5
|ЦСКА
|68
|38
|30
|85
|6
|Северсталь
|68
|41
|27
|83
|7
|СКА
|68
|38
|30
|82
|8
|Торпедо
|68
|31
|37
|71
|9
|Куньлунь РС
|68
|28
|40
|62
|10
|Витязь
|68
|24
|44
|59
|11
|Сочи
|68
|20
|48
|47
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|68
|45
|23
|96
|2
|Сал. Юлаев
|68
|45
|23
|93
|3
|Металлург Мг
|68
|43
|25
|90
|4
|Автомобилист
|68
|41
|27
|89
|5
|Ак Барс
|68
|42
|26
|87
|6
|Авангард
|68
|41
|27
|87
|7
|Сибирь
|68
|29
|39
|69
|8
|Адмирал
|68
|28
|40
|69
|9
|Нефтехимик
|68
|25
|43
|67
|10
|Лада
|68
|22
|46
|54
|11
|Амур
|68
|18
|50
|44
|12
|Барыс
|68
|14
|54
|35
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Трактор - Динамо М
Трактор - Динамо М
0 - 0
|0 - 0
|
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала
|
Динамо М - Ак Барс
|4 - 2
|
Трактор - Динамо Мн
|4 - 1
|
Локомотив - Авангард
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Спартак
|4 - 3
|1/8 финала
|
Трактор - Адмирал
|4 - 2
|
Локомотив - Торпедо
Локомотив - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - СКА
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 3
|
Динамо Мн - ЦСКА
|4 - 2
|
Металлург Мг - Авангард
|2 - 4
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Автомобилист - Ак Барс
|3 - 4
|27.04
|16:30
|
Локомотив – Сал. Юлаев
|- : -