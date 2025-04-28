Тренер «Динамо» Кудашов — о первом матче серии с «Трактором»: «Равная, обоюдоострая игра»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов оценил игру против «Трактора» в первом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина. Встреча прошла в Челябинске и завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев.

«Равная, обоюдоострая игра. Обилие моментов было, сначала у нас, потом у них. Нормальная игра плей-офф. Считаю ли, что сегодня была игра вратарей? Плей-офф — игра и вратарей и защитников и нападения. Всех. От начала и до конца. Вратари играли, а что делали остальные? Всегда на площадке есть ключевые люди. Сегодня игра была команды, я не согласен про двух вратарей», — приводит пресс-служба челябинского клуба слова Кудашова.

При этом тренер бело-голубых не стал отвечать ни на один вопрос, связанный с судейством.

«Трактор» повел в серии со счетом 1-0. Второй матч между командами пройдет в Челябинске 30 апреля, и начнется в 17.00 по московскому времени.