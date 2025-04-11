Пальцев о стыке с Угальде: «Сначала подумал, что получил перелом»

Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев прокомментировал стык с нападающим «Спартака» Манфредом Угальде в матче 24-го тура РПЛ.

«Стык с Угальде? Я сыграл в мяч, а он попал мне в берцовую кость. Честно, сначала подумал, что перелом, была какая-то непонятная боль. Даже не понял, почему его поменяли. Скорее он в меня влетел? Да, сто процентов. С трибун в концовке нас называли симулянтами? Футбольные хитрости никто не отменяет. Если бы они выигрывали, так же себя вели бы», — сказал Пальцев.

После столкновения Угальде был заменен на Ливая Гарсию в первом тайме.