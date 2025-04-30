Хоккей
30 апреля, 14:20

«Трактор» — «Динамо»: трансляция матча плей-офф КХЛ онлайн

«Трактор» и «Динамо» встретятся во втором матче полуфинала КГ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Трактор», Telegram

«Трактор» примет московское «Динамо» во втором матче полуфинала Кубка Гагарина в среду, 30 апреля. Игра пройдет на арене «Трактор» в Челябинске, стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Трактор» — «Динамо» можно будет ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и каналы «КХЛ» и «КХЛ Prime». В Челябинске игру также покажет канал «ОТВ».

Первая встреча команд в текущей серии завершилась победой «Трактора» со счетом 4:3. В предыдущий раундах Кубка Гагарина челябинцы победили «Адмирал» и «Динамо» Минск, а москвичи — СКА и «Ак Барс».

Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2025, второй раунд: четвертьфинал плей-офф в перекрестном формате
«Сибирь» подписала новый контракт с защитником Алановым
Воробьев заявил о готовности вернуться к работе после отставки из ЦСКА
Воробьев рассказал, что узнал об отставке из ЦСКА через агентов
Тренер «Динамо» Кудашов — о первом матче серии с «Трактором»: «Равная, обоюдоострая игра»
Буше — о вылете «Авангарда» из Кубка Гагарина: «Не хватило совсем чуть-чуть. Ребята, горжусь вами!»
Защитник «Динамо» Сергеев — о Кубке Гагарина: «Не нужно думать о глобальном — надо идти от игры к игре»
