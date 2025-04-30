«Трактор» и «Динамо» встретятся во втором матче полуфинала КГ

«Трактор» примет московское «Динамо» во втором матче полуфинала Кубка Гагарина в среду, 30 апреля. Игра пройдет на арене «Трактор» в Челябинске, стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Трактор» — «Динамо» можно будет ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и каналы «КХЛ» и «КХЛ Prime». В Челябинске игру также покажет канал «ОТВ».

Первая встреча команд в текущей серии завершилась победой «Трактора» со счетом 4:3. В предыдущий раундах Кубка Гагарина челябинцы победили «Адмирал» и «Динамо» Минск, а москвичи — СКА и «Ак Барс».