Воробьев заявил о готовности вернуться к работе после отставки из ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Илья Воробьев ответил «СЭ» на вопрос о планах на будущее после увольнения из московского клуба.

Армейцы объявили об отставке 50-летнего специалиста во вторник, 29 апреля.

— Каковы дальнейшие планы?

— Посмотреть полуфиналы и финал КХЛ, буду следить за НХЛ. А после готов к работе дальше, — сказал «СЭ» Воробьев.

Воробьев возглавлял ЦСКА с марта 2024 года. В сезоне-2024/25 команда под его руководством заняла пятое место в Западной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпионата и уступила минскому «Динамо» со счетом 2-4 в серии первого раунда плей-офф.