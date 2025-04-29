Хоккей
29 апреля, 18:13

Воробьев рассказал, что узнал об отставке из ЦСКА через агентов

Артем Бухаев
Корреспондент
Илья Воробьев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер ЦСКА Илья Воробьев ответил «СЭ» на вопрос о том, как узнал об увольнении из клуба.

Московская команда объявила об отставке 50-летнего специалиста во вторник, 29 апреля.

— Как вы узнали об отставке?

— Узнал об отставке через агентов. Стало ли это неожиданностью? И да, и нет. С одной стороны, команда перестраивалась. С другой, это ЦСКА.

Воробьев возглавлял ЦСКА с марта 2024 года. В сезоне-2024/25 команда под его руководством заняла пятое место в Западной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпионата и уступила минскому «Динамо» со счетом 2-4 в серии первого раунда плей-офф.

Армейцы не смогли пройти в четвертьфинал Кубка Гагарина во втором сезоне подряд.

Сергей Федоров, Илья Воробьев и&nbsp;Игорь Ларионов.ЦСКА уволил Воробьева. Кто на замену — Федоров, Ларионов или кто-то другой?
  • Vladislav M

    Ура!!! Свершилось чудо!!! Этого негодяя все-таки выгнали. Жаль, что Есмантовича с собой не прихватил….Живут же люди: агенты, служебные автомобили с водителями, миллионные зарплаты и главное делать ничего не нужно было. Просто провалить сезон :rofl::rofl::rofl:

    29.04.2025

  • ну я

    В шоке, что у этого недоразумения есть агент. А ахере , что у него агенты!!! Возможно именно они советуют ему для прокачки тренерской кармы покачивать губы...

    29.04.2025

  • Павел Леонидович

    пф... и что?) много чести ему было б) узнал и узнал)

    29.04.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    Губошлёп ждал, что сообщение о его увольнении ему вручит сотрудник фельдъегерской службы?

    29.04.2025

