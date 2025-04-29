Воробьев рассказал, что узнал об отставке из ЦСКА через агентов

Бывший главный тренер ЦСКА Илья Воробьев ответил «СЭ» на вопрос о том, как узнал об увольнении из клуба.

Московская команда объявила об отставке 50-летнего специалиста во вторник, 29 апреля.

— Как вы узнали об отставке?

— Узнал об отставке через агентов. Стало ли это неожиданностью? И да, и нет. С одной стороны, команда перестраивалась. С другой, это ЦСКА.

Воробьев возглавлял ЦСКА с марта 2024 года. В сезоне-2024/25 команда под его руководством заняла пятое место в Западной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпионата и уступила минскому «Динамо» со счетом 2-4 в серии первого раунда плей-офф.

Армейцы не смогли пройти в четвертьфинал Кубка Гагарина во втором сезоне подряд.