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19 июля 2025, 19:15

«Спартак» — «Динамо» Махачкала: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Спартак» и «Динамо» Махачкала сыграют в 1-м туре РПЛ 19 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Роман Зобнин (ФК «Спартак»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» и «Динамо» Махачкала сыграют в 1-м туре чемпионата России в субботу, 19 июля. Игра на стадионе «Лукойл Арена» в Москве начнется в 20.30 по московскому времени.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo; Махачкала.«Спартак» — «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция матча РПЛ

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события игры «Спартак» — «Динамо» Махачкала доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире трансляцию игры покажут бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko (по подписке).

Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.
19 июля 2025, 20:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
1:0
Динамо Мх

В сезоне-2024/25 красно-белые набрали 57 очков и заняли четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Команда из Дагестана с 29 очками финишировала на 11-й строчке в дебютном сезоне в премьер-лиге.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
Результаты / календарь
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30 тур
14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Кр. Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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