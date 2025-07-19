«Спартак» — «Динамо» Махачкала: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Спартак» и «Динамо» Махачкала сыграют в 1-м туре чемпионата России в субботу, 19 июля. Игра на стадионе «Лукойл Арена» в Москве начнется в 20.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события игры «Спартак» — «Динамо» Махачкала доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире трансляцию игры покажут бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko (по подписке).

Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.

19 июля 2025, 20:30. Лукойл Арена (Москва)

В сезоне-2024/25 красно-белые набрали 57 очков и заняли четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Команда из Дагестана с 29 очками финишировала на 11-й строчке в дебютном сезоне в премьер-лиге.

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