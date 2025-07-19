«Спартак» — «Динамо» Махачкала: Заболотный и Мангаш сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы на матч между «Спартаком» и махачкалинским «Динамо» в 1-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «Открытие Арене» в Москве. Начало — в 20.30 по московскому времени.

В стартовом составе красно-белых дебютирует экс-форвард «Химок» Антон Заболотный.

«Спартак»: Максименко, Денисов, Бабич, Литвинов, Мангаш, Умяров, Мартинс, Барко. Солари, Маркиньос, Заболотный.

Запасные: Помазун, Довбня, Дуарте, Рябчук, Гузиев, Хлусевич, Пруцев, Зобнин, Дмитриев, Зорин, Угальде, Массалыга.

«Динамо» (Махачкала): Т.Магомедов, Табидзе, Алибеков, Пальцев, Аззи, Сундуков, Глушков, Мрезиге, Джавад, Агаларов, Сердеров.

Запасные: Волк, Шумахов, Джабраилов, Зинович, Ш. Гаджиев, Ражаб, Помешкин.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.