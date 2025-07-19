«Локомотив» — «Сочи»: Буланов правильно не назначил пенальти в ворота гостей

На 36-й минуте матча 1-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Сочи» судья Евгений Буланов правильно оценил единоборство Марсело и Николая Комличенко и не назначил пенальти в ворота гостей.

Соответственно, видеоассистенты Алексей Сухой и Артур Федоров, проведя проверку, поступили верно, не вмешавшись в действия рефери.

В том моменте на линии штрафной площади сочинцев их защитник сыграл в мяч, выбив его носком бутсы. При этом произошел контакт в ногах футболистов. Судейская бригада оценила его как ненаказуемый, это решение следует поддержать.