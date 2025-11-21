Футбол
Сегодня, 16:29

Чемпион СССР 1972 года Елисеев скончался в 76 лет

Алина Савинова

Советский футболист Юрий Елисеев скончался в возрасте 76 лет, сообщает пресс-служба РФС.

Елисеев является чемпионом СССР 1972 года в составе луганской «Зари». Во время футбольной карьеры он в частности выступал за свердловский «Шахтер» и куйбышевские «Крылья Советов». В 1972-м футболист также стал бронзовым призером Олимпийских игр в Мюнхене.

После окончания игровой карьеры Елисеев работал тренером в луганских «Заре», «Агате» и был директором городской ДЮСШ «Юность».

Российский футбольный союз выразил соболезнования родным и близким Елисеева.

Источник: https://www.rfs.ru/news/223501
