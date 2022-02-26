Жиго получил повреждение в матче против ЦСКА

Защитник «Спартака» Самюэль Жиго получил повреждение в матче 19-го тура Тинькофф чемпионата России против ЦСКА.

Он не смог доиграть матч до конца и был заменен в самой концовке на Илью Кутепова. Француз покидал поле прихрамывая.

Следующую игру «Спартак» проведет уже 2 марта в рамках БЕТСИТИ Кубка России против «Кубани».