Сегодня, 18:48

«Спартак» обыграл ЦСКА в первом матче после отставки Станковича

Игнат Заздравин
Корреспондент
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Спартак» на своем поле победил ЦСКА в матче 16-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 43-й минуте забил Игорь Дмитриев после подачи Эсекьеля Барко с углового. Первоначально гол записали на аргентинца, но после переписали на Дмитриева. Полузащитник стал первым российским автором гола «Спартака» в текущем розыгрыше РПЛ.

«Спартак» провел первый матч после отставки Деяна Станковича. Обязанности главного тренера исполнял Вадим Романов. С 28 очками красно-белые занимают шестое место в РПЛ.

ЦСКА (33 очка) идет вторым в турнирной таблице. У армейцев прервалась серия из трех побед подряд в РПЛ.

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.
22 ноября, 16:45. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
1:0
ЦСКА
Вадим Романов
Деян Станкович
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
«Спартак» победил ЦСКА в первом матче после ухода Станковича: онлайн-трансляция
РПЛ, расписание и результаты 16-го тура: «Спартак» победил ЦСКА, «Локомотив» против «Краснодара» и другие матчи
«Рубин» — «Ахмат»: стартовые составы на матч 16-го тура РПЛ
Угальде из-за дисквалификации пропустит матч «Спартака» с «Балтикой»
«Спартак» — ЦСКА: между командами случилась потасовка
«Спартак» — ЦСКА: Карасев отменил пенальти в ворота гостей после просмотра видеоповтора
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Руслан

    Вопреки всем стараниям судьи, во втором тайме.

    22.11.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    С победой Спартак!!!!

    22.11.2025

  • Abellardo

    Неожиданно, но Спартак сегодня переиграл ЦСКА. Да, заметно что Обляков и Мойзес явно не в форме, но тут уж, извините, надо было на зубах. Спартак впервые, уже и не вспомнишь, за какое количество времени здорово сыграл в обороне и, самое главное, ничего не позволил создать ЦСКА в середине. Вообще удивительно было видеть такой прагматичный Спартак, особенно во второй половине второго тайма, когда они начали очень много фолить, сбивая ЦСКА с ритма. Интересно что будут теперь говорить болелы Спартака про грубую Балтику.)))

    22.11.2025

  • ФОКСИ

    Сдулись пони....за всю игру ни одного голевого момента (можно за уши притянуть только удар Дивеева.)...но зато , как всегда хорош бесполезная посредственная кепка-ладошкин, которого околопоневские круги все время пытются сделать даже не известным , а знаменитым....ха-ха-ха...посредственность, которую никогда не рассматривал ни один европейский клуб....да, еще у поПросят 100-процентный пендаль отобрали....продолжающаяся попыткка сделать единственно возмоожный столичный клуб чемпионом в этом туре не удалась....

    22.11.2025

  • КИРИЛСОН

    Все по делу...защита у красно-белых наконец-то выглядит солидно. Максименко бы еще выгнать... и Зобнина на пенсию... Игра не изобиловала моментами, но накал был... судейскому корпусу, Вар и Карасю, очень не хотелось победы Спартака, прямо на роже было написано... Спартак с победой! Цска не унывать!

    22.11.2025

  • the gathering !

    дивеев 2 мог забить. это как называется? конь в посудной лавке?

    22.11.2025

  • Listerman

    тускло и бледно выглядит игра --когда в воротах никакой пенсионер

    22.11.2025

  • Рабинеришко

    Квартаумвират нас ждёт после этого тура. Кубаноиды всерят Локо, зеня обыграет нижний и у четырех по 33 очка

    22.11.2025

  • lvb

    Принимаю поздравы и сам спартачей поздравляю. Игра была на мой вкус посредственная. Седня ФК СМ считай не играл а выжимал эти три очка. Аналогично играм ФК СМ образца сезона 16/17. Ну и хорошо. Меня еще порадовало отсутствие стада юговских бегающих психов на лавке ФК СМ и цирка и дуристики на бровке от ГТ. Хорошо что этот цирк отправили "чемодан-вокзал.. далее куда хотите")

    22.11.2025

  • Zuschauer

    Мячом Зобнин завладел после фола Жерсона. Так что пеналь там был бы очень спорный.

    22.11.2025

  • Listerman

    Акинфеев ложка дегтя в самом клубе --гоните его под зад и быстрей

    22.11.2025

  • Пахтакор чемпион

    Ну примерно так играли целыми десятилетиями. Тот кто сыграл в мяч, не может быть виноватым.

    22.11.2025

  • 36

    Убрали хорошего тренера и выигрывают на его багаже

    22.11.2025

  • Роман Морковкин

    Но старался Карасяра, сделал для коней всё, что было можно и нельзя. Добавить надо было не 12 минут, а 20, а в остальном лысого подлеца можно было смело наряжать в форму цветов конюшни.

    22.11.2025

  • oleg ves

    Мясных с трудной, но очень важной победой. Романова с победным дебютом!

    22.11.2025

  • Олег Каноков

    Проиграли по-делу,чего уж там,моментов почти не создали.Нападения нет в принципе...Круговому здоровья.Тушино с победой.

    22.11.2025

  • Александр Селиверстов

    Неожиданно, но Спартак был откровенно лучше по игре. А учитывая очередную клоунаду от Карасёва с отменённым чистым пенальти, победа ещё более заслуженная.

    22.11.2025

  • 100минут напряженной игры.ПОБЕДА-РЕВАНШ СОСТОЯЛСЯ! всех спартаковских с победой

    22.11.2025

  • Кабанчик

    Спартак обладает более мастеровитыми игроками, потому и победил. А так игра обоих клубов не впечатлила. Карасев многовато свистел в мелких моментах за ЦСКА.

    22.11.2025

  • Lars Berger

    Куда?

    22.11.2025

  • the gathering !

    Мусаев в атаке, это -1 игрок на поле. Как и Угальде

    22.11.2025

  • aug081266

    Дмитриев забил после того как не пуская Акинфеева к мячу буквально затолкал его за линию ворот...Поросята,воняет ваша победа...

    22.11.2025

  • Семён Фадеич

    Победили и без пенальти. Если честно, то пенальти был. Ну, а ЦСКА сам на себя не похож, просто нулевой.

    22.11.2025

  • Listerman

    Тренер Чеполлини --смотрящий Акинфеев --пипец мафии

    22.11.2025

  • Пахтакор чемпион

    Спартак с победой. Неплохой матч. Футбола мало, но борьбы много. И зачем Спартаку другого тренера то искать?. Свой император есть...

    22.11.2025

  • футбол это спорт

    Конемясорубка. Похоже, новенький Романов тактически переиграл Челестини. Вперед отчаянно не бежали, но атакуя, латиносы затерзали дивеевскую оборону. Спартаковская защита сыграла неожиданно надежно. Очень жаль Кругового, наверно сильно повредил ребро, здоровья ему. А вообще Спартак оживает именно поздней осенью, вот и результат.

    22.11.2025

  • Иван

    с победой. геничу очки купить пора бы. видит подкаты где их нет. защита отыграла отлично

    22.11.2025

  • Сергей А.

    там Л?ва еще

    22.11.2025

  • МАО

    отсайдеры ? я прям боюсь спросить - от слова отс...

    22.11.2025

  • Sergey_Marcus

    Ну, вроде как, Спартак даже легче выглядел и победил заслуженно. -> Связка справа Денисов-Зобнин под Лигу Чемпионов, безусловно)) Станкович бы не додумался. -> А ЦСКА нужно срочно покупать нападающих. У тебя два напа в основе, а самый опасный - центральный защитник Дивеев.

    22.11.2025

  • инок

    Всех Спартачей с заслуженной победой в главном дерби России!

    22.11.2025

  • хурма(сельдерей)

    Спартак был сильнее в каждом эпизоде как раз на один мяч ЦСКА сегодня был никакой

    22.11.2025

  • Lars Berger

    Есть! Есть победа в Дерби! С победой всех, красно-белые! Мы - победили! Уважение друзьям-болельщикам ЦСКА. Приносить извинения - не буду. В первом круге победили вы, сейчас - мы. Всё справедливо, всё - по делу. Сегодня мы были лучше.

    22.11.2025

  • МАО

    Дивеев пенальти конечно привёз.

    22.11.2025

  • Spartak-Online

    Интересно , Левникова и Казарцева опять отмажут , за стопудовый отмененный пенальти..Карася они просто подставили.

    22.11.2025

  • the gathering !

    Денисов хорошо сегодня играл, его покусал Девид Бекхем или Марсело

    22.11.2025

  • TomCat

    Карась, как всегда, поплыл.

    22.11.2025

  • КирпичИнвест

    Вот она - загадочная русская душа Поменяли иностранца на нашего тренера и сразу пришла победа Поменять всех заморских! )

    22.11.2025

  • Хрюн Моpжов

    По мотивам матча Оренбург-Балтика: 199 3 часа назад Костоломы в своём репертуаре. 22-12. Такое впечатление, что играй они в гейропе- заканчивали в меньшинстве. NGE 2 часа назад Балтику во 2-м тайме видно не было, зато опять 22 нарушения. Но виноват, конечно, Карпин = балтийцы-сборники за 2 недели играть совсем разучились)) ------- Спартак-ЦСКА, фолы 21-15+Карась половину пропускал. Ну чё, знающие знатоки, где вопли про костоломов? Нету? А чего так? Случилось что-то:face_with_raised_eyebrow:

    22.11.2025

  • КС

    Нервная игра, все это понимали, но повезло Спартаку. Карась, перекрестился когда дал финальный свиток)))

    22.11.2025

  • Сергей А.

    Казар с левой на варе. Добавили 8, а не 10. На 90-й конефей после паса ногой в руки взял. И послое 10 минут после 90 вообще не видел карась коней

    22.11.2025

  • allerc

    Крючкахвостые подложили кобылам свинью.

    22.11.2025

  • Авиатор за Спартак 67

    С победой, Красно-белые!

    22.11.2025

  • tonipi

    Красно-Белые Братья и Сёстры! С Победой! нелегко, но уверенно и на классе! у своих ворот просто стена, а забить могли и должны были больше!

    22.11.2025

  • МАО

    Особенно порадовали Кисляк и Глебов. Понторезы дешёвые.

    22.11.2025

  • Кот

    ...Какая изящная и удивительно точная формулировка Карасёва о причине отмены пенальти — «Дивеев играл в мяч» !!! Конечно, в мяч, не в преферанс же...

    22.11.2025

  • ровнов

    Всех с Победой. Молодцы.

    22.11.2025

  • PronoMaster

    И лысое чмо не помогло коняшкам. Конифея на свалку истории пора.

    22.11.2025

  • Адекватный спартач

    Я могу. В поле - Карась, на Варе - Казарцев. Связка КаКа ни к чему хорошему привести не может.

    22.11.2025

  • spar001

    Спартак удивил... по хорошему

    22.11.2025

  • Илья858

    Спартак с заслуженной победой! Убрали панику и истерику, добавили понятные задачи для игроков - сразу дали результат.

    22.11.2025

  • МАО

    И даже печально

    22.11.2025

  • А где Субулька?

    все по делу. в равной игре победил характер. с победой КБ братья!

    22.11.2025

  • Врн36

    Хочеться поздравить персонально ио гл тр Спартака с первой победой в рпл, да еще и в дерби

    22.11.2025

  • GeoMaS

    С почином Романова!

    22.11.2025

  • sargon

    С победой КБ... можно не выиграть чемпионат но цска обыграть обязаны! Вперед Спартак! Ву и Джи мощный матч.. браво Денисов я тебя всегда ругаю... но играй как сегодня и ты изменишь к себе отношение.

    22.11.2025

  • Evgen k

    Спартак играл лучше и заслуженно победил..

    22.11.2025

  • КирпичИнвест

    Молодец, Романов! Отлично настроил команду на игру. И тактику подправил. Впятером прессинговал Спартак на чужой половине при счете 1:0. Когда такое было? Браво!

    22.11.2025

  • МАО

    Кто лучше играл. тот и выиграл. И пенальти ещё не поставили. Один Xg спартаковский чего стоит. раза в 4 больше.

    22.11.2025

  • КирпичИнвест

    Справедливый результат. Спартак сыграл выше всяких похвал. С победой!

    22.11.2025

  • ёzhic8

    Кони, ну это грустно. Мысли никакой, круговой-некруговой - играть в футбол надо Удивили

    22.11.2025

  • Роман Морковкин

    На классе! Даже не заметили так называемых лидеров чемпионата.

    22.11.2025

  • Barac Obama

    Это не кони...Это пони...

    22.11.2025

  • Адекватный спартач

    Всех КБ с заслуженной победой! Карасю пусть купят абонемент к окулисту.

    22.11.2025

  • GeoMaS

    Вот что значит уверенное спокойствие тренера!

    22.11.2025

  • Дмитрий

    Кахигаыч, даёшь Романова главным тренером!!!

    22.11.2025

  • Леший

    Победа Спартака по делу - играл интересней и острее. Но сия победа - в пользу Краснодара, Зенита и Локо. )) А и.о. Романова - с успешной тактикой и настроем команды!

    22.11.2025

  • Muck Mcclane

    Ебляк ау ? ты где ?

    22.11.2025

  • TomCat

    Отстой.

    22.11.2025

  • vkirs

    Спартаковцев с Победой!

    22.11.2025

  • Spartak-Online

    С Победой! Заслуженно!

    22.11.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    КАРАСЬ ОПЯТЬ ПОПЛЫЛ

    22.11.2025

  • КС

    Спартак с победой! Романова оставлять))

    22.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Красно-белые, с победой! Легко, на классе. Привет ток траму и спирту. Должны были выносить с крупном счётом.

    22.11.2025

  • kapran

    Не унывать !! Брать очки с отсайдерами . Спартак с победой .

    22.11.2025

  • sirah

    С победой, братья! Посмотрим, что будет дальше...

    22.11.2025

  • Алексей Х

    С победой, КБ!! Карась старался, как мог, конечно, но не смог)) Вперёд, Спартак!

    22.11.2025

  • Jean4

    Реванш за матч первого круга взят, с заслуженной победой! Но, может кто-нибудь объяснить почему отменили чистый пенальти? У нас новые правила? Коснись мяча и можешь срубить нападающего врывающегося в штрафную?

    22.11.2025

  • Denissimo

    Вывод дня - игра фигня.

    22.11.2025

  • baruv

    Ничейная игра. У Локо хороший стимул в завтрашнем матче в Черкизово.

    22.11.2025

  • NGE

    Даже Карась коням не помог! С победой КБ!!!

    22.11.2025

  • TokTram_

    Дерьмо случается. Особенно после перерыва на сборные. Ждём форварда.

    22.11.2025

  • NF

    В кои-то веки было понятно, что сейчас у "Спартака" больше шансов преуспеть в матче с ЦСКА, учитывая проблемы ЦСКА. Без кадров и физготовности, ЦСКА выдохся, травма Кругового усугубила ситуацию в матче для команды. Кроме того, вышедшие с травмы были явно не в тонусе. Так что итог матча был, в принципе, предсказуем. Но уровень игры команд ясно показывает, что будет с ЧР, когда клубы будут белофлажными допущены до еврокубков...

    22.11.2025

    • «Рубин» — «Ахмат»: стартовые составы на матч 16-го тура РПЛ

    РПЛ, расписание и результаты 16-го тура: «Спартак» победил ЦСКА, «Локомотив» против «Краснодара» и другие матчи
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 16 10 3 3 26-14 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 16 7 8 1 21-7 29
    6
    		 Спартак 16 8 4 4 25-21 28
    7
    		 Акрон 16 5 6 5 21-22 21
    8
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 16 2 6 8 17-26 12
    15
    		 Сочи 16 2 2 12 14-37 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи 3 : 2
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика 0 : 0
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА 1 : 0
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 7 1 2
    Вся статистика

