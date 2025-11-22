Левитин об итогах дерби: «Хорошая и самоотверженная игра»

Советник президента РФ Игорь Левитин прокомментировал итог матча 16-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (1:0).

«Игра понравилась. Хорошая, самоотверженная», — сказал Левитин.

«Спартак» провел первый матч после отставки Деяна Станковича. Обязанности главного тренера исполнял Вадим Романов. С 28 очками красно-белые занимают шестое место в РПЛ.

ЦСКА (33 очка) идет вторым в турнирной таблице. У армейцев прервалась серия из трех побед подряд в РПЛ.