«Рубин» — «Ахмат»: стартовые составы на матч 17-го тура РПЛ
Стали известны стартовые составы на матч между «Рубином» и «Ахматом» в 17-м туре РПЛ.
Игра пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани. Начало — в 19.30 по московскому времени.
«Рубин»: Ставер, Рожков, Нижегородов, Вуячич, Тесленко, Арройо, Кузяев, Йочич, Шабанхаджай, Безруков, Даку.
Запасные: Ежов, Нигматуллин, Кабутов, Лобов, Васильев, Мукба, Иванов, Зотов, Апшацев, Чумич, Ходжа, Сиве.
«Ахмат»: Ульянов, Богосавац, Заре, Гандри, Тодорович, Ибишев, Гадио, Исмаэл Силва, Касинтура, Мелкадзе, Садулаев.
Запасные: Шелия, Гаибов, Сидоров, Уциев, Келиано, Якуев, Жемалетдинов, Гаджиев, Конате, Мансилья.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|16
|7
|8
|1
|21-7
|29
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Акрон
|16
|5
|6
|5
|21-22
|21
|
8
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|16
|2
|6
|8
|17-26
|12
|
15
|Сочи
|16
|2
|2
|12
|14-37
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|3 : 2
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|0 : 0
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2
Новости