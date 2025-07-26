«Спартак» — «Балтика»: после первого тайма счет не открыт

«Спартак» в матче 2-го тура чемпионата России принимает «Балтику».

После первого тайма счет 0:0. На 11-й минуте красную карточку получил форвард красно-белых Антон Заболотный. На 44-й минуте арбитр встречи Сергей Карасев отменил гол Андреса Хиля из-за фола в атаке.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.