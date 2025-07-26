Овечкин посетит матч «Динамо» — «Ростов»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин посетит матч 2-го тура РПЛ между «Динамо» и «Ростовом».

Об этом свидетельствует табличка на кресле вип-трибуны, передает корреспондент «СЭ» с места событий.

Табличка с именем Александра Овечкина на «ВТБ Арене».

Овечкин посетит второй матч «Динамо» подряд — он приходил на игру 1-го тура между бело-голубыми и «Балтикой».

Игра пройдет 26 июля на «ВТБ Арене» и начнется в 17.30 по московскому времени.

Овечкин — воспитанник хоккейного «Динамо» и лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ. В сезоне-2024/25 форвард побил рекорд Уэйна Гретцки (894), всего у него 897 голов в регулярках.

В 2022 году Овечкин принял участие в товарищеском матче футбольного «Динамо» и клуба «Амкал» из Медиалиги. В той игре форвард забил один гол.