«Спартак» — «Балтика»: Карасев отменил гол Хиля

Главный арбитр матча Сергей Карасев отменил гол в матче 2-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Балтикой».

На 44-й минуте форвард калининградцев Андрес Хиль отправил мяч в ворота после сутолоки возле вратарской площади московской команды. Карасев отменил гол из-за фола в атаке.

Ранее Карасев удалил форварда «Спартака» Антона Заболотного на 11-й минуте. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.