«Спартак» — «Балтика»: Карасев отменил гол Хиля
Главный арбитр матча Сергей Карасев отменил гол в матче 2-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Балтикой».
На 44-й минуте форвард калининградцев Андрес Хиль отправил мяч в ворота после сутолоки возле вратарской площади московской команды. Карасев отменил гол из-за фола в атаке.
Ранее Карасев удалил форварда «Спартака» Антона Заболотного на 11-й минуте. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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|3
|0
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|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
4
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
6
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|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
7
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|1
|2
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|5
|
8
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|1
|2
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|5
|
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|1
|2
|1
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|5
|
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|4
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|1
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|4
|
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|0
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|3
|
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|4
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|
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|0
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|2
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|2
|
15
|Акрон
|4
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|2
|
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|22.08
|15:30
|Факел – Оренбург
|- : -
|22.08
|18:00
|Ахмат – Ростов
|- : -
|22.08
|20:15
|ЦСКА – Локомотив
|- : -
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
|- : -
|23.08
|15:15
|Динамо – Родина
|- : -
|23.08
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|23.08
|20:00
|Спартак – Зенит
|- : -
|24.08
|20:30
|Балтика – Рубин
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
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|2
|1
|0
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