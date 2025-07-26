«Спартак» — «Балтика»: Заболотный удален за серьезное нарушение правил. Почему тогда не получил красную Бакаев?

На 8-й минуте матча 2-го тура чемпионата России «Спартак» — «Балтика» судья Сергей Карасев неверно оценил фол Антона Заболотного, не показав ему ни желтую карточку, ни красную. В том моменте спартаковец ударил соперника по ноге, пройдясь ему шипами по бедру.

Видеоассистенты Виталий Мешков и Вера Опейкина провели проверку и вмешались в действия рефери. Тот после просмотра повторов объявил, что Заболотный наказывается за серьезное нарушение правил, потому что он попал в ногу шипами, не сыграв в мяч.

Решение судьи можно поддержать. Но интересно, что в 1-м туре в игре «Акрон» — «Крылья Советов» судья Ранэль Зияков не удалил Солтмурада Бакаева, когда тот угодил Александру Солдатенкову шипами в область колена и был риск нанесения травмы самарцу.