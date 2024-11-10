«Спартак» — «Акрон»: видео голов матча РПЛ

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«Спартак» ведет в счете в матче 15-го тура чемпионата России против «Акрона» — 4:0.

По два гола забили Тео Бонгонда и Манфред Угальде.

28-я минута: Бонгонда — 1:0

58-я минута: Угальде — 2:0

63-я минута: Бонгонда — 3:0

74-я минута: Угальде — 4:0

Встреча проходит на «Лукойл Арене» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.