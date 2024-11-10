Вратарь ЦСКА Акинфеев записал видеообращение после победы над «Крыльями Советов»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поздравил болельщиков с победой над «Крыльями Советов» в матче 15-го тура РПЛ.

Встреча прошла в воскресенье, 10 ноября, на «Солидарность Арене» в Самаре и завершилась со счетом 2:1 в пользу армейцев. По ходу матча Акинфеев отразил опасные удары Ивана Сергеева, Игоря Дмитриева и Владислава Шитова.

«Друзья, всех с победой! У команды три очка, а у меня вот что», — заявил Акинфеев в видео в Telegram-канале и показал награду лучшему игроку матча.

ЦСКА одержал первую победу в последних четырех встречах во всех турнирах. Красно-синие с 27 очками занимают шестое место в чемпионате России.