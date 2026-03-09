«Спартак» — «Акрон»: Барко, Угальде и Дзюба начнут матч РПЛ с первых минут

«Спартак» и «Акрон» назвали стартовые составы на матч 20-го тура чемпионата России.

Игра пройдет на «Лукойл Арене» в Москве и начнется в 19.00 по московскому времени.

«Спартак»: Максименко, Джику, Ву, Дмитриев, Денисов, Умяров, Жедсон, Мартинс, Барко, Солари, Угальде.

«Акрон»: Гудиев, Роча, Бокоев, Фернандес, Неделчару, Лончар, Джаковац, Хосонов, Болдырев, Беншимол, Дзюба.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Акрон».

Чемпионат России. Премьер-лига. 20-й тур.

09 марта, 19:00. Лукойл Арена (Москва)

Подписывайся на канал «СЭ» в Max