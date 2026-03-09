«Локомотив» и «Ахмат» сыграли вничью

«Локомотив» и «Ахмат» сыграли вничью в матче 20-го тура чемпионата России — 2:2.

В середине первого тайма гости забили два гола за три минуты: отличились нападающие Георгий Мелкадзе и Максим Самородов. Перед перерывом защитник хозяев Лукас Фассон отыграл один мяч, в начале второго тайма полузащитник Данил Пруцев сравнял счет.

«Локомотив» (41 очко) упустил возможность стать лидером РПЛ и занимает третье место в турнирной таблице, «Ахмат» (26) — на девятой строчке.

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