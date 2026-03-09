«Локомотив» — «Ахмат»: Пруцев сравнял счет

Полузащитник «Локомотива» Данил Пруцев сравнял счет в начале второго тайма матча 20-го тура чемпионата России с «Ахматом» — 2:2. После скидок нападающих Николая Комличенко и Дмитрия Воробьева хавбек точно пробил из штрафной.

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