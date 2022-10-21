Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:50

Самедов: «Не понимаю претензий к полю «Факела». У нас абсолютно нормальный газон»

Самедов отреагировал на критику газона стадиона, на котором выступает «Факел»
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Сотрудник селекционной службы «Факела» Александр Самедов отреагировал на критику газона стадиона, на котором выступают воронежцы.

«Клубы-богачи, приезжая в Воронеж, критикуют газон? Не понимаю, о чем речь. Абсолютно нормальный газон. Сейчас конец октября — приезжая в бытность футболистом в другие города в это время года, видел газоны гораздо хуже. Критику нашего газона считаю необоснованной, поле у нас хорошего качества. В РПЛ есть поля и похуже. Мы играли в этом году в Сочи — в таком регионе поле было гораздо хуже. Я очень удивлен. Лучшие газоны на «Открытие Арене», в Питере, в Химках», — приводит слова Самедова «РБ Спорт».

8 октября нападающий «Зенита» Малком после гостевой ничьей с «Факелом» (1:1) в матче 12-го тура РПЛ заявил, что это была тяжелая игра на газоне очень плохого качества.

Домашней ареной воронежского клуба является «Центральный стадион профсоюзов».

Команда занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков в 13 играх.

Источник: https://bookmaker-ratings.com.ua/ru/news/aleksandr-samedov-ne-ponimayu-pretenzij-k-polyu-fakela-u-nas-absolyutno-normal-ny-j-gazon/?utm_source=rb_main_site&utm_medium=banner&utm_campaign=promo&r=0.2549278427
Александр Самедов
Футбол
ФК Факел (Воронеж)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Ушлые американцы превратили ее в бейсбол». Зачем российских школьников будут учить лапте?
Суперматчи наших звезд: Капризов зарешал в овертайме, Свечников сделал хет-трик
Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны США
Остаток противотанкового снаряда прилетел в СНТ Зверево в Новой Москве
Российский генерал спрогнозировал сроки окончания спецоперации
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Юран: «У «Химок» практически нет шансов в матче со «Спартаком»

Самедов — о неудачном проекте «Локомотива»: «Большинство новичков не соответствовали уровню амбиций клуба»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости