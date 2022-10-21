Самедов: «Не понимаю претензий к полю «Факела». У нас абсолютно нормальный газон»

Сотрудник селекционной службы «Факела» Александр Самедов отреагировал на критику газона стадиона, на котором выступают воронежцы.

«Клубы-богачи, приезжая в Воронеж, критикуют газон? Не понимаю, о чем речь. Абсолютно нормальный газон. Сейчас конец октября — приезжая в бытность футболистом в другие города в это время года, видел газоны гораздо хуже. Критику нашего газона считаю необоснованной, поле у нас хорошего качества. В РПЛ есть поля и похуже. Мы играли в этом году в Сочи — в таком регионе поле было гораздо хуже. Я очень удивлен. Лучшие газоны на «Открытие Арене», в Питере, в Химках», — приводит слова Самедова «РБ Спорт».

8 октября нападающий «Зенита» Малком после гостевой ничьей с «Факелом» (1:1) в матче 12-го тура РПЛ заявил, что это была тяжелая игра на газоне очень плохого качества.

Домашней ареной воронежского клуба является «Центральный стадион профсоюзов».

Команда занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков в 13 играх.