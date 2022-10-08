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8 октября, 17:32

Малком — о матче с «Факелом»: «Это была тяжелая игра на газоне очень плохого качества»

Малком заявил, что ничья с «Факелом» для «Зенита» равносильна поражению
Анна Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Зенита» Малком прокомментировал ничью с «Факелом» (1:1) в матче 12-го тура РПЛ.

«Это была тяжелая игра на газоне очень плохого качества. Но, думаю, мы показали хороший футбол, с первых минут активно прессинговали. Знали, что стандарты — сильная сторона соперника, но в первом тайме пропустили после углового. Быстро отыгрались и потом создали массу голевых моментов, но все время не хватало чуть-чуть спокойствия. В первую очередь говорю про себя, я упустил два-три хороших шанса. Сегодняшняя ничья для нас равносильна поражению, потому что столько возможностей для взятия ворот остались неиспользованными», — приводит слова Малкома сайт «Зенита».

Также 25-летний футболист рассказал о том, что скоро станет отцом.

«Это волшебная и крутая история! Моя возлюбленная раньше не могла забеременеть из-за проблем со здоровьем, но потом ей сделали операцию, и вот, спустя год — все получилось. Это такое счастье для нас! Только Богу известно, как сильно нам хотелось стать родителями. Невероятные ощущения от мысли, что я буду отцом — это самое важное для меня в жизни! Сбывается моя мечта, и теперь нужно как следует заботиться о здоровье будущей мамы, чтобы все было хорошо», — сказал Малком.

«Зенит» в третий раз в сезоне потерял очки, команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице РПЛ с 30 очками в 12 матчах. Сине-бело-голубые одержали 9 побед и трижды сыграли вничью.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-10-08-malkom-neveroyatnye-oshchushcheniya-ot-mysli-chto-ya-budu-ottsom.htm
Малком Филипе (Малком)
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ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
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 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
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 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
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 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
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 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
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 Факел 13 1 8 4 16-23 11
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16
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