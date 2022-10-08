Малком — о матче с «Факелом»: «Это была тяжелая игра на газоне очень плохого качества»
Нападающий «Зенита» Малком прокомментировал ничью с «Факелом» (1:1) в матче 12-го тура РПЛ.
«Это была тяжелая игра на газоне очень плохого качества. Но, думаю, мы показали хороший футбол, с первых минут активно прессинговали. Знали, что стандарты — сильная сторона соперника, но в первом тайме пропустили после углового. Быстро отыгрались и потом создали массу голевых моментов, но все время не хватало чуть-чуть спокойствия. В первую очередь говорю про себя, я упустил два-три хороших шанса. Сегодняшняя ничья для нас равносильна поражению, потому что столько возможностей для взятия ворот остались неиспользованными», — приводит слова Малкома сайт «Зенита».
Также 25-летний футболист рассказал о том, что скоро станет отцом.
«Это волшебная и крутая история! Моя возлюбленная раньше не могла забеременеть из-за проблем со здоровьем, но потом ей сделали операцию, и вот, спустя год — все получилось. Это такое счастье для нас! Только Богу известно, как сильно нам хотелось стать родителями. Невероятные ощущения от мысли, что я буду отцом — это самое важное для меня в жизни! Сбывается моя мечта, и теперь нужно как следует заботиться о здоровье будущей мамы, чтобы все было хорошо», — сказал Малком.
«Зенит» в третий раз в сезоне потерял очки, команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице РПЛ с 30 очками в 12 матчах. Сине-бело-голубые одержали 9 побед и трижды сыграли вничью.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1