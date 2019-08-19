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Состав ЦСКА на дерби со «Спартаком»: Чалов — в старте, Сигурдссон — вне заявки

18:35
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Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 6-го тура чемпионата России против «Спартака».

На поле с первых минут выйдет нападающий Федор Чалов, который неделю назад в матче с «Сочи» получил перелом носа.

Полузащитника армейцев Арнора Сигурдссона, также получившего травму в первом тайме игры с «Сочи», нет даже в заявке.

Кроме того, в стартовом составе выйдут защитник Кирилл Набабкин, а также полузащитники Дмитрий Ефремов и Константин Кучаев. Один из запасных вратарей красно-синих — 15-летний Владислав Тороп.

Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Дивеев, Магнуссон, Ахметов, Влашич, Обляков, Ефремов, Кучаев, Чалов.

Запасные: Помазун, Тороп, Нисимура, Бистрович, Бийол, Шарлия, Карпов, Тикнизян, Марадишвили.

Спартак — ЦСКА

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи




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