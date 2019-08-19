Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 6-го тура чемпионата России против «Спартака».

На поле с первых минут выйдет нападающий Федор Чалов, который неделю назад в матче с «Сочи» получил перелом носа.

Полузащитника армейцев Арнора Сигурдссона, также получившего травму в первом тайме игры с «Сочи», нет даже в заявке.

Кроме того, в стартовом составе выйдут защитник Кирилл Набабкин, а также полузащитники Дмитрий Ефремов и Константин Кучаев. Один из запасных вратарей красно-синих — 15-летний Владислав Тороп.

Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Дивеев, Магнуссон, Ахметов, Влашич, Обляков, Ефремов, Кучаев, Чалов.

Запасные: Помазун, Тороп, Нисимура, Бистрович, Бийол, Шарлия, Карпов, Тикнизян, Марадишвили.