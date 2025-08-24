Солари забил третий гол за «Спартак» после выхода на замену
Победу «Спартаку» над «Рубином» в Казани (2:0) 23 августа в 6-м туре РПЛ принес Пабло Солари, игравший весь второй тайм. За 36 туров под руководством Деяна Станковича спартаковцы, вышедшие на замену, забили всего семь голов. Солари, приобретенный за 10 миллионов евро, неожиданно стал главной надеждой красно-белых.
В прошлом сезоне хавбек добил «Оренбург», а в этом — открыл счет во встречах с «Акроном» и «Рубином». Остальные четыре мяча распределили между собой Шамар Николсон, Хесус Медина, Рикарду Мангаш и Роман Зобнин. Причем их удары мало влияли на ход матча.
Все голы футболистов, выпущенных Деяном Станковичем на замену
|
Дата
|
Игрок
|
Матч
|
Минута выхода
|
Минута гола
|
27.10.2024
|
Шамар Николсон
|
Пари НН (г) — 2:0
|
64'
|
90+3' (2:0)
|
02.11.2024
|
Хесус Медина
|
ЦСКА (г) — 2:0
|
87'
|
90+9' (2:0)
|
02.03.2025
|
Пабло Солари
|
Оренбург (д) — 2:0
|
73'
|
90+6' (2:0)
|
24.05.2025
|
Рикарду Мангаш
|
Химки (д) — 5:0
|
79'
|
85' (4:0)
|
24.05.2025
|
Роман Зобнин
|
Химки (д) — 5:0
|
60'
|
89' (5:0)
|
03.08.2025
|
Пабло Солари
|
Акрон (г) — 1:1
|
46'
|
90+2' (1:0)
|
23.08.2025
|
Пабло Солари
|
Рубин (г) — 2:0
|
46'
|
58' (1:0)
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|6
|2
|0
|14-7
|20
|
2
|Спартак
|8
|5
|1
|2
|15-7
|16
|
3
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|11-8
|16
|
4
|ЦСКА
|8
|4
|4
|0
|12-8
|16
|
5
|Зенит
|8
|5
|0
|3
|16-7
|15
|
6
|Динамо Мх
|8
|4
|0
|4
|14-13
|12
|
7
|Балтика
|8
|3
|2
|3
|12-9
|11
|
8
|Рубин
|8
|2
|5
|1
|11-10
|11
|
9
|Ахмат
|8
|2
|4
|2
|13-11
|10
|
10
|Крылья Советов
|8
|2
|4
|2
|12-13
|10
|
11
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-14
|8
|
12
|Оренбург
|8
|1
|5
|2
|7-10
|8
|
13
|Локомотив
|8
|1
|3
|4
|7-10
|6
|
14
|Акрон
|8
|0
|5
|3
|9-18
|5
|
15
|Родина
|8
|1
|1
|6
|9-21
|4
|
16
|Факел
|8
|0
|3
|5
|6-12
|3
|16.09
|18:30
|Спартак – Факел
|- : -
|16.09
|18:30
|Родина – Рубин
|- : -
|16.09
|20:45
|Балтика – Зенит
|- : -
|16.09
|20:45
|Локомотив – Крылья Советов
|- : -
|17.09
|16:15
|Оренбург – Краснодар
|- : -
|17.09
|18:30
|Ростов – Динамо
|- : -
|17.09
|18:30
|Акрон – Ахмат
|- : -
|17.09
|20:45
|Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|4
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
|
|
Илья Рожков
Рубин
|7
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0