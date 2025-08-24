Орлов: «Станкович больше не истерит. Видит, что у «Спартака» появилась игра»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» отдал должное «Спартаку», победившему в Казани «Рубин» (2:0) в матче 6-го тура РПЛ.

— «Спартак» победил «Рубин». Я, кстати, вам сказал до игры, что красно-белые, скорее всего, увезут из Казани три очка. Москвичи выглядели хорошо организованной командой. Все четко, слаженно. Выделю Барко. Он ведет игру, обретает себя. Жедсон явно пришелся ко двору. В «Спартаке» есть качественные русские футболисты — Умяров, Литвинов, Денисов. Все прибавили. Станкович остепенился, не истерит больше. Он видит, что игра у команды пошла, успокоился. У «Спартака» есть глубина состава. Вышел на замену Солари, явно усилил, забил важный мяч.

В 7-м туре РПЛ красно-белые 30 августа примут «Сочи», а казанцы в этот же день встретятся с «Оренбургом».