«Крылья Советов» — «Краснодар»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Крылья Советов» и «Краснодар» встретятся в рамках 6-го тура чемпионата России в воскресенье, 24 августа. Матч пройдет на «Самара Арене» в Самаре. Начало — в 15.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. За ключевыми событиями встречи «Крылья Советов» — «Краснодар» можно следить в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию матча покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.

24 августа 2025, 15:00. Солидарность Самара Арена (Самара)

По итогам 5-ти туров РПЛ самарская команда набрала восемь очков и занимает шестое место в турнирной таблице. Быки с 12-ю баллами идут на второй строчке в чемпионате России.

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