Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни после матча 26-го тура чемпионата России против "Рубина" (1:1) ответил на вопрос о поддержке главного тренера. По его словам, вся команда бьется за Олега Кононова и друг друга.

– Поддерживает ли команда Кононова?

– Да. Это наш главный тренер. Мы обязаны поддерживать его. Он – часть команды, часть клуба. Мы все бьемся друг за друга. (Илья Егоров)

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