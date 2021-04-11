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Депутат Игорь Лебедев: «Очень жаль, что «Зенит» выигрывает у «Сочи»

18:26
Игорь Лебедев. Фото Алексей Иванов, -
Игорь Лебедев. Фото Алексей Иванов, -
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Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал результат матча 25-го тура Тинькофф чемпионата между «Сочи» и «Зенитом». Команда из Санкт-Петербурга одержала волевую победу со счетом 2:1.

«Очень жаль, что «Зенит» выигрывает у «Сочи». Учитывая этот результат, думаю, «Локомотив» может побороться только за вторую путевку в Лигу Чемпионов», — сказал Лебедев «СЭ».

(Артем Калинин)

Сочи — Зенит

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 25-й тур. Сочи — Зенит, Локомотив — Спартак и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры




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