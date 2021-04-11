«Динамо» и «Урал» сыграли вничью

«Динамо» и «Урал» в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ сыграли вничью со счетом 2:2.

Встреча прошла в Москве на «ВТБ Арене».

Первыми вышли вперед гости — на 43-й минуте отличился Павел Погребняк. Бело-голубые сравняли счет на 47-й минуте — гол забил Иван Ордец. На 71-й минуте хозяева вышли вперед благодаря мячу Арсена Захаряна.

Сравнял счет на 75-й минуте Павел Погребняк, для которого это первый дубль с 8 декабря 2019 года. Последний раз 37-летний российский форвард забивал два гола в прошлом сезоне в матче 19-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:2).

Отметим, что с 56-й минуты бело-голубые играли в меньшинстве. С поля за вторую желтую карточку был удален полузащитник Себастьян Шиманьски.

«Динамо» догнало по очкам «Рубин» и по дополнительным показателям занимает пятое место в турнирной таблице. «Урал» — 12-й.

Тинькофф Чемпионат России

Премьер-лига

25-й тур

«Динамо» (Москва) — «Урал» (Екатеринбург) — 2:2 (0:1)

Голы: Погребняк, 43 (0:1). Ордец, 47 (1:1). Захарян, 71 (2:1). Погребняк, 75 (2:2).

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Ордец, Варела, Евгеньев, Фомин (Нойштедтер, 46), Грулев (Игбун, 66), Моро (Тюкавин, 46), Шиманьски, Захарян, Лесовой (Нжи, 86).

«Урал»: Годзюр, Рыков (Герасимов, 73), Страндберг, Адамов, Подберезкин (Евсеев, 70), Егорычев, Йовичич (Панюков, 77), Калинин, Мишкич (Гаджимурадов, 70), Аугустыняк, Погребняк.

Предупреждения: Йовичич, 28. Грулев, 32. Шиманьски, 44. Захарян, 65. Егорычев, 82. Варела, 83. Ордец, 84. Аугустыняк, 87. Нойштедтер, 90.

Удаление: Шиманьски, 56.

Судьи: Панин (Дмитров). Хатуев (Грозный), Миневич (Смоленск).

ВАР: Кукуляк (Калуга). Богач (Люберцы).

11 апреля. Москва. Стадион «Динамо».