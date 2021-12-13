«Сочи» — «Спартак»: Ломовицкий и Бакаев выйдут в стартовом составе
«Сочи» примет «Спартак» на своем поле в матче 18-го тура Тинькофф чемпионата России. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.
«Сочи»: Адамов, Юрганов, Родриго, Прохин, Терехов, Цаллагов, Нобоа, Заика, Юсупов, Жоазиньо, Кассьера.
Запасные: Заболотный, Маммана, Шакуро, Барач, Маргасов, Ангбан, Бурмистров, Попов, Барсов, Колмаков, Павлов.
«Спартак»: Селихов, Кофрие, Жиго, Джикия, Ломовицкий, Мозес, Умяров, Зобнин, Игнатов, Промес, Бакаев.
Запасные: Максименко, Акмурзин, Ещенко, Денисов, Рассказов, Кутепов, Хендрикс, Литвинов, Оганесян, Мельников, Шитов, Мелкадзе.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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