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«Сочи» — «Спартак»: Ломовицкий и Бакаев выйдут в стартовом составе

17:50
Футболисты &quot;Спартака&quot;. Фото ФК «Спартак»
Футболисты &amp;quot;Спартака&amp;quot;. Фото ФК «Спартак»
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«Сочи» примет «Спартак» на своем поле в матче 18-го тура Тинькофф чемпионата России. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

«Сочи»: Адамов, Юрганов, Родриго, Прохин, Терехов, Цаллагов, Нобоа, Заика, Юсупов, Жоазиньо, Кассьера.

Запасные: Заболотный, Маммана, Шакуро, Барач, Маргасов, Ангбан, Бурмистров, Попов, Барсов, Колмаков, Павлов.

«Спартак»: Селихов, Кофрие, Жиго, Джикия, Ломовицкий, Мозес, Умяров, Зобнин, Игнатов, Промес, Бакаев.

Запасные: Максименко, Акмурзин, Ещенко, Денисов, Рассказов, Кутепов, Хендрикс, Литвинов, Оганесян, Мельников, Шитов, Мелкадзе.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 18-й тур
13 дек, 19:00. Фишт (Сочи)
Сочи
Спартак

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Зенит 1
Матч завершен

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ 2
Монако 0
Матч завершен

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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