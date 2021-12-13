«Спартак» проведет товарищеский матч с чемпионом Малайзии на зимних сборах

Стал известен один из соперников «Спартака» во время зимних сборов, которые клуб проведет в ОАЭ.

Московский клуб сыграет с лучшей командой Малайзии последних лет — «Джохором». Встреча состоится в Дубае.

Johor Darul Ta'zim FC (JDT) will play FC Spartak Moscow, FC Rodina Moscow (both Russia), Riga FC (Latvia) and MSK Zilina (Slovakia) in Dubai and Abu Dhabi, United Arab Emirates (UAE) as preparation for the 2022 season.



[1/3] pic.twitter.com/hYTFimDOuK — JOHORSouthernTigers (@OfficialJohor) December 13, 2021

«Спартаком» на данный момент руководит главный тренер Руй Витория. Московский клуб занимает девятое место в Тинькофф РПЛ с 23 очками.