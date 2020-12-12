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«Сочи» — «Спартак»: прямая трансляция матча в 16.30

16:00
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В субботу, 12 декабря, состоится матч 18-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Сочи» на своем поле примет «Спартак». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

Следить за матчем «Сочи» — «Спартак» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Сочи» — «Спартак»

Сочи — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 18-й тур. «Сочи» — «Спартак», «Зенит» — «Динамо» и другие матчи




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