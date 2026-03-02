«Сочи» — «Спартак»: красно-белые ведут в счете после первого тайма

«Спартак» ведет в счете после первого тайма матча 19-го тура РПЛ против «Сочи» — 1:0.

Единственный гол на 22-й минуте встречи забил полузащитник красно-белых Эсекьель Барко. Он реализовал пенальти, назначенный арбитром Евгением Булановым после попадания мяча в руку Александра Солдатенкова.

Также после вмешательства ВАР Яна Бобровского главный арбитр Евгений Буланов отменил пенальти в пользу московского клуба на 5-й минуте и гол Жедсона на 41-й.

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.

02 марта, 15:00. Фишт (Сочи)

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.