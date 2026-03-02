Футбол
2 марта, 15:55

«Сочи» — «Спартак»: красно-белые ведут в счете после первого тайма

Сергей Ярошенко

«Спартак» ведет в счете после первого тайма матча 19-го тура РПЛ против «Сочи» — 1:0.

Единственный гол на 22-й минуте встречи забил полузащитник красно-белых Эсекьель Барко. Он реализовал пенальти, назначенный арбитром Евгением Булановым после попадания мяча в руку Александра Солдатенкова.

Также после вмешательства ВАР Яна Бобровского главный арбитр Евгений Буланов отменил пенальти в пользу московского клуба на 5-й минуте и гол Жедсона на 41-й.

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.
02 марта, 15:00. Фишт (Сочи)
Сочи
2:3
Спартак
«Сочи» — «Спартак»: онлайн трансляция матча РПЛ.«Сочи» — «Спартак»: гол Жедсона отменен из-за офсайда. Онлайн-трансляция

Материалы сюжета: РПЛ, 19-й тур: «Зенит» — «Балтика», «Краснодар» — «Ростов», «Сочи» — «Спартак» и другие матчи
ЭСК РФС рассмотрит эпизод с отмененным голом «Балтики» в матче против «Зенита»
«Ростов» обратился в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку Вахании
ЭСК РФС рассмотрит четыре эпизода по матчу «Оренбург» — «Акрон»
Вера рассказал о своем актуальном весе
Сперцян — о фото с Роналду: «Сказал ему: «Больше нам не забьешь»
Сперцян рассказал, как тренировал пенальти вместе с Сафоновым в «Краснодаре»
«Сочи» — «Спартак»: арбитр Буланов после вмешательства ВАР отменил гол Жедсона

ВАР вмешивался в работу арбитров во всех матчах 19-го тура РПЛ
