«Сочи» — «Спартак»: арбитр Буланов после вмешательства ВАР отменил гол Жедсона

Арбитр Евгений Буланов отменил второй гол «Спартака» в матче 19-го утра РПЛ против «Сочи».

На 41-й минуте гол забил Жедсон Фернандеш, но мяч был отменен после вмешательства ВАР Яна Бобровского из-за офсайда Пабло Солари по ходу развития атаки.

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.

02 марта, 15:00. Фишт (Сочи)

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